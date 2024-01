So stehts um, SPH Reit?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf PARAGON REIT im vergangenen Monat neutral war. Es gab keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral in den letzten beiden Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die PARAGON REIT-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 14,29 und der RSI25 liegt bei 36,36, was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die PARAGON REIT-Aktie auf Basis der 200-Tage-Linie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -1,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein "Gut"-Signal mit einer Differenz von +6,63 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse der PARAGON REIT-Aktie.