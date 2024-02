So stehts um, S2Medical AB?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von S2medical diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Besonders die positiven Themen rund um S2medical standen in den vergangenen Tagen im Fokus der Diskussionen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die S2medical-Aktie liegt bei 65 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (58,67) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach dem RSI eine "Neutral"-Bewertung für S2medical.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der S2medical bei 0,11 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0.0702 SEK hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -36,18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage (0,08 SEK) ergibt mit einem Abstand von -12,25 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Auch die Betrachtung der Kommunikation im Internet ist für die Einschätzung einer Aktie wichtig. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei S2medical zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.