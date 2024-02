So stehts um, Royalty Pharma Plc?

Die Royalty Pharma-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 29,57 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 29,31 USD, was einer Abweichung von -0,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 28,41 USD zeigt eine geringe Abweichung von +3,17 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Royalty Pharma-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Royalty Pharma liegt bei 38,78 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend und liegt bei 43,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Royalty Pharma in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung, da eine steigende Aufmerksamkeit und vermehrte positive Diskussionen festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Meinung über die Aktie von Royalty Pharma in den sozialen Medien. Die Fokussierung auf positive Themen rund um das Unternehmen führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Royalty Pharma-Aktie somit gute Bewertungen hinsichtlich der technischen Analyse, des Sentiments und der Anlegerstimmung.