So stehts um, Replimune?

Der Aktienkurs von Replimune hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 85,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Biotechnologie-Branche beträgt 21,45 Prozent, wobei Replimune derzeit 92,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Replimune in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Replimune insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon alle "Gut"-Meinungen waren. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 51,33 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 529,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Replimune mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 % in der Biotechnologie-Branche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.