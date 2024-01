So stehts um, Renault?

Die französische Automobilhersteller Renault hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,79 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +21,79 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Durchschnitt waren ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche um 0 Prozent, was Renault zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie verhilft.

Die gezahlte Dividende und der jeweilige Kurs ergeben eine Dividendenrendite von 0 Prozent für Renault, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Automobile"). Aufgrund dieser geringen Differenz von 0 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung ist der Relative Strength Index (RSI), der momentan bei Renault gemischte Signale liefert. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 75,72 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI einen neutralen Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Renault eine "Neutral"-Einstufung für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird Renault daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Aktienbewertung von Renault, mit einigen positiven und neutralen Bewertungen in verschiedenen Kategorien.