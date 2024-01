So stehts um, Rapid?

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rapid insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Von den 11 Bewertungen setzen sich 4 als "Gut", 7 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" Meinungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Empfehlungen, was dazu führte, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" betrachtet wird. Die durchschnittliche Kursprognose von 51 USD ergibt ein Abwärtspotential von -1,92 Prozent, was die Aktie zu einer "Neutral"-Empfehlung macht. Insgesamt erhält Rapid damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Rapid. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Rapid im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,16 Prozent erzielt, was 62,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,78 Prozent, wobei Rapid aktuell 61,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Rapid in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen zeigte sich weder eine positive noch negative Tendenz bei den Diskussionen, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.