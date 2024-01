So stehts um, RPM Automotive?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Rpm Automotive -Au liegt bei 38,89, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 51,43 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Rpm Automotive -Au zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Rpm Automotive -Au.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rpm Automotive -Au-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 AUD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Rpm Automotive -Au-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rpm Automotive -Au überwiegend negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht negative Bewertung für die Rpm Automotive -Au-Aktie auf Basis verschiedener Faktoren.