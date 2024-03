So stehts um, Qliro AB?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann auf mögliche kurzfristige Kursrücksetzer oder -gewinne hinweisen. Bei Qliro wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,62 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 53,59 keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Punkt also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Qliro veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt nicht stark mit positiven oder negativen Themen befasst hat.

Die Diskussionsintensität rund um Qliro weist auf ein mittleres Niveau hin und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als neutral einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Qliro bei 21,78 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 19,1 SEK liegt. Dies entspricht einer Differenz von -12,3 Prozent und einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt lässt sich Qliro daher in allen genannten Punkten mit "Neutral" bewerten.