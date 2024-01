So stehts um, Qingci Games -,00001?

Die technische Analyse der Qingci Games-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie aktuell bei 5,19 HKD liegt, während der eigentliche Kurs 4,25 HKD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -18,11 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 4 HKD, was einer positiven Differenz von +6,25 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qingci Games-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 37, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 41,07 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Qingci Games gab es in den letzten zwei Wochen neutral geführte Diskussionen ohne nennenswerte positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz im Anleger-Sentiment gibt. Ebenso zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über das Unternehmen unverändert ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Qingci Games-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.