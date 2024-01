So stehts um, Qiaoyin Environmental Tech?

Die Qiaoyin City Management-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse betrachtet, wobei das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet wird. Der aktuelle RSI-Wert beträgt 34,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was bedeutet, dass der Titel auch in diesem Fall als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen in den sozialen Medien in Bezug auf die Qiaoyin City Management-Aktie langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis ebenfalls "Neutral" lautet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Qiaoyin City Management ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Qiaoyin City Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,58 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt bei 11,03 CNH, was einer Abweichung von -4,75 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,09 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,54 Prozent). Somit erhält die Qiaoyin City Management-Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Qiaoyin City Management-Aktie.