So stehts um, Prosperous Industrial?

Die Dividendenrendite von Prosperous Industrial -Hk beträgt 6,27 Prozent, was 0,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Prosperous Industrial -Hk in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 50 Punkte, was bedeutet, dass Prosperous Industrial -Hk weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Wert bei 55,26 liegt.

In der technischen Analyse erhält die Prosperous Industrial -Hk auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung von "Schlecht", da der Kurs um -9,21 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".