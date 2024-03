So stehts um, PropNex?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Propnex in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von Propnex mit 0,885 SGD derzeit -1,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Propnex als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 beträgt 54,55, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.