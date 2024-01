So stehts um, Promore Pharma AB?

Die Promore Pharma wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0882 SEK) um -68,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,09 SEK zeigt eine Abweichung von -2 Prozent, wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50,91 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,71 eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Promore Pharma daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.