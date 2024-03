So stehts um, Pollux Properties?

In den letzten Wochen gab es bei Pollux Properties keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien registriert, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für Pollux Properties eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Pollux Properties bei 0,04 SGD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,027 SGD liegt und damit einen Abstand von -32,5 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -10 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Pollux Properties jeweils ein "Neutral"-Rating. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (60,71) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Pollux Properties daher in allen genannten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.