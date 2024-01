So stehts um, Pfizer?

Der Relative Strength Index wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Pfizer wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 75 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Pfizer-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die 200-Tage-Linie der Pfizer verläuft aktuell bei 34,06 USD, jedoch ging der Aktienkurs selbst bei 27,47 USD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -19,35 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 28,82 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet die Einstufung für Pfizer daher "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Pfizer in Social Media zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Hier wurde unwesentlich mehr oder weniger über Pfizer diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Pfizer erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 67,12 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Pfizer für diesen Abschnitt in Summe eine "Gut"-Bewertung.

