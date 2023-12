So stehts um, Pfeiffer Vacuum?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfeiffer Vacuum liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,09 deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zum Industrie-Sektor hat Pfeiffer Vacuum in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,32 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt eine Rendite von 5,52 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Pfeiffer Vacuum beträgt 0,08 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,32 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine negative Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Pfeiffer Vacuum bei 149,84 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 154,40 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Kriterien eine neutrale Bewertung für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.