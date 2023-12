So stehts um, Petróleo Brasileiro - Petrobras?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Petroleo Brasileiro. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Petroleo Brasileiro derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,01 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die Differenz von 16,02 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Petroleo Brasileiro mit 25,28 um 11 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (28,37). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Petroleo Brasileiro in diesem Punkt somit die Einstufung: "Schlecht".