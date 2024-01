So stehts um, Persta?

Die technische Analyse von Jx Energy zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,28 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,238 HKD liegt, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,24 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,238 HKD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Jx Energy daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten Wochen eine neutrale Diskussion über Jx Energy. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Jx Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jx Energy mit einem Wert von 4,91 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 12,08. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Dividende liegt Jx Energy mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 8,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einem eher unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.