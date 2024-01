So stehts um, Personal Finance?

Die Aktie von Personal Finance wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 5,85 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung" von 20,09. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal eine "Gut"-Einschätzung und 0 Mal eine "Neutral"-Einschätzung für Personal Finance abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 23,97 Prozent und ein mittleres Kursziel von 150 GBP, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In der technischen Analyse wird die Personal Finance derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 115,77 GBP, während der Kurs der Aktie bei 121 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,52 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 120,81 GBP, was einer Abweichung von +0,16 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Personal Finance nach der Bewertung durch institutionelle Analysten und der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.