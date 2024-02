So stehts um, Peloton Interactive?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Peloton Interactive haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Peloton Interactive eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Peloton Interactive 6,48 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,45 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -31,33 Prozent zum GD200 und von -22,07 Prozent zum GD50. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Peloton Interactive langfristig als "Neutral" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten zeigen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das kurzfristige Kursziel wird bei 5 USD angesiedelt, was einer Performance von 12,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Peloton Interactive-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,34 Punkten, während der RSI25 bei 70,58 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Werte erhält die Peloton Interactive-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25.

Insgesamt ergibt sich eine negative Einschätzung für die Aktie von Peloton Interactive basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und der Analystenbewertung.