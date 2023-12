So stehts um, Pacific Biosciences of California?

Die Aktie der Pacific Biosciences Of California wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie in den letzten Studien des vergangenen Monats als "Neutral" eingestuft. In diesem Zeitraum bewerteten 1 Analysten die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 13,2 USD, was einem Erwartungswert von 30,82 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 10,09 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Biosciences Of California-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 36) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 39,5). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der RSI-Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Pacific Biosciences Of California im letzten Jahr eine Rendite von 18,61 Prozent erzielt, was 2,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 22,67 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 4,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Pacific Biosciences Of California als "Schlecht" eingestuft. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu dieser Gesamtbewertung führt.