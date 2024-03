So stehts um, Overseas Shipholding?

Die Dividende von Overseas ShipNeutraling liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 5,06 Prozentpunkte, wobei die Dividendenrendite bei 4,7 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,75 % liegt. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Energie" hat die Aktie von Overseas ShipNeutraling im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,21 Prozent erzielt, was 59,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 5,22 Prozent, was die starke Performance der Aktie von Overseas ShipNeutraling widerspiegelt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Overseas ShipNeutraling-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,89 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 6,3 USD weicht somit um +28,83 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (6,06 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,96 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Overseas ShipNeutraling für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Overseas ShipNeutraling zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.