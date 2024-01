So stehts um, OneSmart International Education?

Die Einschätzung einer Aktie kann maßgeblich von der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung herangezogen. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Meta Data-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Meta Data.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Meta Data bei 1,04 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,97 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 1,02 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Meta Data bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.