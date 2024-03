So stehts um, Oatly?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Oatly hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Die vorherrschende Stimmung war dabei überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung geführt hat. Dies geht aus der Analyse der Anleger-Stimmung hervor.

Die Einschätzungen von Analysten ergaben insgesamt ein "Gut"-Rating für die Oatly-Aktie, basierend auf fünf abgegebenen Bewertungen. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,36 USD, was ein Aufwärtspotential von 202,7 Prozent bedeutet. Somit erhält Oatly eine "Gut"-Empfehlung im Rahmen der Analysteneinschätzungen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine eher unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung für Oatly gezeigt, was zu einer langfristigen "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse ergab ebenfalls eine negative Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs und der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Oatly-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen, dem Sentiment und Buzz im Internet und der technischen Analyse.