So stehts um, Norwegian Cruise Line?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analysten ihre Bewertungen für die Norwegian Cruise Line-Aktie abgegeben. Von diesen waren 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus also ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergab, liegt bei 15 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -15,73 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,8 USD. Daher ergibt sich hieraus eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie also ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Norwegian Cruise Line derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Norwegian Cruise Line in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,47 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 17,8 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +8,08 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,41 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +8,47 Prozent darstellt und somit auch zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.