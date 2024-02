So stehts um, Northern InvestmentIV?

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Die Northern Star Investment Iv hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Kurs liegt derzeit 0,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,53 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Northern Star Investment Iv war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und hat in diesem Zeitraum zu einer insgesamt positiven Einschätzung geführt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was die Aktie heute zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Sowohl der RSI als auch der RSI25 der Northern Star Investment Iv weisen auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben insgesamt ein neutrales Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Northern Star Investment Iv zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.