So stehts um, Nipponisen?

Die technische Analyse der Nippon Seisen ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4710,25 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 4830 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +2,54 Prozent und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4772,2 JPY, was einen Abstand von +1,21 Prozent und ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Einschätzung der Stimmung und des Buzz zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Nippon Seisen diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nippon Seisen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nippon Seisen liegt bei 29,03, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Das Gesamtbild der technischen Analyse und der Stimmungseinschätzung führt dazu, dass die Aktie von Nippon Seisen insgesamt als "Neutral" bewertet wird.