So stehts um, Ningxia Yinglite Chemicals?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung beurteilt werden. Nach einer Analyse auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Ningxia Younglight Chemicals überwiegend positiv waren. Zusätzlich haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Ningxia Younglight Chemicals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,28 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesem Wert wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Ningxia Younglight Chemicals mit einer Dividende von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,92%) niedriger ab. Daher wurde die Bewertung in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Ningxia Younglight Chemicals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen nahe dem Durchschnitt lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wurde die Aktie von Ningxia Younglight Chemicals basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.