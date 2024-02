So stehts um, Nelly AB?

Die Aktie von Nelly wird derzeit anhand verschiedener technischer Analysen bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 11,4 SEK, was der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt, da der Aktienkurs bei 16,4 SEK liegt und somit einen Abstand von +43,86 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 16,17 SEK, was einer Differenz von +1,42 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Nelly-Aktie also die Bewertung "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, weist ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung auf (Wert: 56), wodurch Nelly auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Netz ergibt ein "Neutral"-Rating für Nelly, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur eine übliche Aktivität und kaum Änderungen aufweisen.

Die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger auf sozialen Medien deuten hingegen auf eine positive Bewertung hin. Die überwiegend positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren der letzten Wochen führen zu der Schlussfolgerung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Nelly sowohl basierend auf technischen Analysen als auch auf Anlegerstimmung mit einer angemessenen Bewertung von "Gut" versehen werden kann.