So stehts um, Navtech?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sai Micro Electronics beträgt 95, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ähnlich ist. Dies entspricht ungefähr dem Durchschnitt. Aus diesem Grund erhält Sai Micro Electronics eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da das Unternehmen weder über- noch unterbewertet ist.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Aktienkurs von 23,6 CNH eine Entfernung von +8,66 Prozent vom GD200 (21,72 CNH), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 23,26 CNH. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sai Micro Electronics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Sai Micro Electronics eine Rendite von 62,15 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sai Micro Electronics mit 41,46 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen zur Aktie von Sai Micro Electronics veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".