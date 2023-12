So stehts um, Navigator?

Weitere Suchergebnisse zu "KBR":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Navigator. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" konnte die Navigator-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,96 Prozent erzielen, was 2,72 Prozent über dem Durchschnitt (19,24 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 19,24 Prozent, wobei Navigator aktuell 2,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Navigator-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Navigator.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Navigator-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.