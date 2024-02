So stehts um, Natural Grocers by Vitamin Cottage?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Natural Grocers By Vitamin Cottage heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,58 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark und liegt bei 53,13, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Natural Grocers By Vitamin Cottage-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (14,86 USD) liegt deutlich darüber (Unterschied +10,16 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 15,8 USD, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,95 Prozent). Somit erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. In der Summe wird die Aktie damit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Natural Grocers By Vitamin Cottage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,77 Prozent, was einer Outperformance von +54,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit 33,64 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Natural Grocers By Vitamin Cottage eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Natural Grocers By Vitamin Cottage in den verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating in der technischen Analyse, ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich und ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.