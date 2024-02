So stehts um, National Research?

National Research wurde in den letzten zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit diesem Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher die Einstufung "Neutral" zu.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. National Research zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die National Research-Aktie hat einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für National Research.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Für die National Research-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 42,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,54 USD liegt, was zu einer deutlichen Abweichung von -11,55 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -5,3 Prozent, wodurch die National Research-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird National Research auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.