Nantong Square Cold Chain Equipment Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance anderer Aktien im Industriesektor hat die Aktie von Square in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,3 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ähnlich sieht es in der Maschinenbranche aus, wo die mittlere Rendite bei -1,14 Prozent liegt und Square mit 7,15 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Square-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 44, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (58,09) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Square.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -15,33 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Square ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.

