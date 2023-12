So stehts um, Mullen Automotive?

Mullen Automotive: Analyse der aktuellen Marktlage

Die Dividendenrendite von Mullen Automotive liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3830.28% liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche beträgt die Differenz -3830, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Mullen Automotive eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 57,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine starken Schwankungen und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Bereich die Bewertung "Neutral" vergeben.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine eher negative Einschätzung der aktuellen Marktlage von Mullen Automotive.