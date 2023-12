So stehts um, Mory Industries?

Die technische Analyse der Mory Industries-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 3677,93 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4185 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +13,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 4237,4 JPY, während der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Mory Industries-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse der Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt interessante Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mory Industries-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 58,04, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält das Mory Industries-Wertpapier gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.