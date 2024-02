So stehts um, Morguard?

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Morguard wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Sentiment auf "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Morguard zeigt der RSI7 einen Wert von 47,95 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der RSI25 liegt bei 56,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein positives Bild für Morguard. Der GD200 verläuft bei 104,54 CAD, während der Aktienkurs bei 111,99 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,13 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 109,52 CAD zeigt eine leichte Abweichung von +2,26 Prozent, was zu einem insgesamt positiven Rating von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzungen für Morguard sind ebenfalls überwiegend positiv. In den letzten 12 Monaten wurde der Titel 0 mal als "Gut" und 1 mal als "Neutral" bewertet. Für den aktuellen Kurs von 111,99 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung um 29,48 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 145 CAD, was zu einer positiven Gesamtbewertung von "Gut" führt.