So stehts um, Mobvista?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mobvista von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mobvista von 3,33 HKD mit -0,6 Prozent Entfernung vom GD200 (3,35 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,92 HKD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +14,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mobvista-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Mobvista. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall zeigt der RSI7 an, dass Mobvista überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Mobvista überverkauft ist, und das Wertpapier wird daher auch in diesem Abschnitt mit "Gut" eingestuft.