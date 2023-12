So stehts um, Miracle Automation Engineering?

Die Miracle Automation Engineering wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,48 CNH, während der Aktienkurs (13,7 CNH) um +1,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 14,1 CNH, was einer Abweichung von -2,84 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Miracle Automation Engineering derzeit eine Rendite von 0,08 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 % und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung bezüglich der Aktie war in den sozialen Medien überwiegend negativ, mit hauptsächlich negativen Themen in den Kommentaren der Nutzer in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miracle Automation Engineering bei einem Wert von 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.