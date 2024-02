So stehts um, Mesoblast?

Weitere Suchergebnisse zu "Mesoblast":

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage gegenüber der Aktie von Mesoblast festgestellt werden. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und das Kommunikationsverhalten. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mesoblast-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,56 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 AUD liegt, was einer Abweichung von -48,21 Prozent entspricht und daher charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Neutral"-Rating aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Mesoblast eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,81 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der verschiedenen Analyseindikatoren für die Mesoblast-Aktie mit positiven Aspekten in Bezug auf die Stimmungslage und das Kommunikationsverhalten, aber auch negativen Aspekten in Bezug auf die charttechnische Bewertung und die Dividendenausschüttungspolitik.