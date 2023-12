So stehts um, Medibank Private?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Medibank Pvt-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 37, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,19 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Medibank Pvt-Aktie.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Medibank Pvt-Aktie hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Wert für die Medibank Pvt-Aktie.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Medibank Pvt-Aktie mittlerweile auf 3,5 AUD, während der aktuelle Kurs bei 3,56 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,71 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 3,5 AUD, wodurch auch hier ein Abstand von +1,71 Prozent vorliegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit auch bei der technischen Analyse eine Gesamtnote "Neutral" für die Medibank Pvt-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Medibank Pvt veröffentlicht. Auch die Diskussionen der letzten Tage haben sich vor allem mit positiven Themen rund um Medibank Pvt beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Medibank Pvt-Aktie.

