So stehts um, Marten Transport?

Die Marten Transport-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,37 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,94 % als niedrig eingestuft wird. Dies ergibt eine Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Marten Transport-Aktie um -1,27 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In der fundamentalen Analyse wird die Marten Transport-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,41 als 16 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (27,84). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.