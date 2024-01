So stehts um, Manganese X Energy?

Die technische Analyse der Manganese X Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,13 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -30,77 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 0,09 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Manganese X Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Manganese X Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Manganese X Energy zeigt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50 und bestätigt somit die "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die einfache Charttechnik und die Auswertung der Anleger-Stimmung deuten somit insgesamt auf eine "Neutral"-Bewertung der Manganese X Energy-Aktie hin.