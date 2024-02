So stehts um, Man Yue?

Die Man Yue-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" zu einer unrentablen Investition. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzzes spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt Man Yue eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung der Redaktion kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Man Yue-Aktie beträgt aktuell 88, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Man Yue zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Man Yue-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 51 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion nach sich zieht.