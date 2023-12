So stehts um, Magnetic ResourcesL?

Die technische Analyse der Magnetic Nl-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,76 AUD, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 1,03 AUD einen Abstand von +35,53 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,02 AUD, was einer Differenz von +0,98 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Hierbei wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Magnetic Nl diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer unveränderten Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) sowohl auf 7 Tagen (39,29) als auch auf 25 Tagen (45,33) eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.