So stehts um, Magellan Aerospace?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magellan Aerospace liegt derzeit bei 297,86, was 915 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 29 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 7,62 CAD für die Magellan Aerospace-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,53 CAD, was einer Abweichung von -1,18 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage- als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen ähnliche Tendenzen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche verzeichnete Magellan Aerospace in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,59 Prozent, was eine Outperformance von +0,85 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite sogar um 3,88 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Magellan Aerospace zeigt momentan eine negative Differenz von -1,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus überbewerteten Fundamentaldaten, neutralen technischen Analysen, einer positiven Branchenperformance und einer negativen Dividendenpolitik, die zu verschiedenen Bewertungen führt.