So stehts um, MYS?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mys-Aktie beträgt aktuell 41, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,07 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Mys.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mys-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,34 CNH mit dem aktuellen Kurs (3,05 CNH) verglichen. Die Abweichung von -8,68 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,66 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Mys derzeit eine Dividendenrendite von 2,12 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mys-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Mys in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -20,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,85 Prozent im Branchenvergleich für Mys. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.