So stehts um, Lockheed Martin?

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung abgegeben haben, ist die Gesamteinschätzung für Lockheed Martin "Neutral", da es 3 Kaufempfehlungen, 6 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung gibt. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Lockheed Martin im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Lockheed Martin liegt bei 503 USD, was einer voraussichtlichen Kurssteigerung von 17,93 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 426,52 USD liegt. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 14,88, was 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Das deutet darauf hin, dass die Aktie der Lockheed Martin aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Lockheed Martin mit 426,52 USD 4,32 Prozent unter dem GD200 (445,8 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 444,8 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -4,11 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Lockheed Martin-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lockheed Martin zeigt der RSI7 einen Wert von 48,58 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 68,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Lockheed Martin daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.