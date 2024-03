So stehts um, Limbach?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die technische Analyse zeigt, dass die Limbach-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 43,06 USD liegt, was einer Abweichung von +22,05 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Limbach-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,81 USD, was einer Abweichung von -1,71 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Limbach-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Limbach-Aktie bei 246,92 Prozent, was mehr als 203 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 52,68 Prozent aufweist, liegt die Limbach-Aktie mit 194,24 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Limbach-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war von positiven Themen geprägt an sechs Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung für die Limbach-Aktie.