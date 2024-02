So stehts um, Lidds AB?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Lidds ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu dieser Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Lidds-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,37 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,1895 SEK weicht um -48,78 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Wenn man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,18 SEK, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung des Sentiments und des Diskussions-Buzz zeigt keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger oder in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lidds-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Lidds-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des RSI.